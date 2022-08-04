Члени НАТО працюють з оборонними компаніями, щоб збільшити поставки зброї Україні

Члени НАТО тісно співпрацюють з компаніями оборонної промисловості, щоб забезпечити Україні більше поставок зброї та обладнання в рамках підготовки до тривалої війни з Росією.

Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів", — сказав Столтенберг.

"Тому ми також зараз у тісному контакті та тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти більше та постачати більше різних типів боєприпасів, зброї та можливостей", — заявив він.

Хоча члени НАТО не беруть безпосередньої участі у війні, НАТО бере активну участь у координації відповіді Заходу на вторгнення.

Столтенберг повторив свою позицію, що війна, швидше за все, завершиться лише після переговорів.

"Ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежатиме від сили на полі бою", — сказав він.

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"Не я вказую Україні, якими саме мають бути ці умови. Я і НАТО повинні підтримати їх, щоб вони стали сильніші, щоб таким чином максимізувати ймовірність прийнятного рішення", — наголосив генсек.

Як повідомлялося, в Офісі президента називають відсутність політичної волі, бюрократію, відсутність достатньої кількості зброї серед основних причин затягування з поставками зброї в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив про необхідність отримати більше важкої зброї від держав Альянсу для відбиття атак РФ і контрнаступу Збройних сил України.