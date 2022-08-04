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Члени НАТО працюють з оборонними компаніями, щоб збільшити поставки зброї Україні

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 20:51

Члени НАТО тісно співпрацюють з компаніями оборонної промисловості, щоб забезпечити Україні більше поставок зброї та обладнання в рамках підготовки до тривалої війни з Росією.

Про це заявив у четвер генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів", — сказав Столтенберг.

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"Тому ми також зараз у тісному контакті та тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти більше та постачати більше різних типів боєприпасів, зброї та можливостей", — заявив він.

Хоча члени НАТО не беруть безпосередньої участі у війні, НАТО бере активну участь у координації відповіді Заходу на вторгнення.

Столтенберг повторив свою позицію, що війна, швидше за все, завершиться лише після переговорів.

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"Ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Ми також знаємо, що результат цих переговорів повністю залежатиме від сили на полі бою", — сказав він.

 "Не я вказую Україні, якими саме мають бути ці умови. Я і НАТО повинні підтримати їх, щоб вони стали сильніші, щоб таким чином максимізувати ймовірність прийнятного рішення", — наголосив генсек.

Як повідомлялося, в Офісі президента називають відсутність політичної волі, бюрократію, відсутність достатньої кількості зброї серед основних причин затягування з поставками зброї в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив про необхідність отримати більше важкої зброї від держав Альянсу для відбиття атак РФ і контрнаступу Збройних сил України.

Теми: НАТОЗбройні силизброяУкраїна
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