США відклали випробування ракети Minuteman III, щоб ще більше не дратувати Китай – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена відклала планове випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб не виникло додаткового напруження у відносинах із Китаєм у зв’язку з візитом Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Військово-повітряні сили США планували провести тестовий запуск Minuteman III цього тижня з авіабази Ванденберг у Каліфорнії, але глава Пентагону Ллойд Остін розпорядився відкласти його, щоб уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм.

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"Це давно заплановане випробування, але воно відкладається, щоб усунути будь-які непорозуміння з огляду на дії КНР навколо Тайваню", – сказав на умовах анонімності представник Міноборони США.

Одне з джерел The Wall Street Journal припустило, що випробування може бути відкладене на 10 днів. Офіційно Пентагон відмовився від коментарів.

Наразі Китай розпочав чотириденну серію бойових навчань поблизу Тайваню, зокрема запуски ракет, у відповідь на візит на острів спікера Палати представників Ненсі Пелосі на початку цього тижня.

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Пекін висловив протест проти візиту, заявивши, що США підривають попередні угоди щодо обмеження відносин з Тайванем. У Вашингтоні у відповідь підкреслили, що виступають проти незалежності Тайвань, а візит Пелосі не означає зміни політики щодо КНР.

Нагадаємо, у березні США також перенесли випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб знизити ядерну напруженість із Росією на тлі війни в Україні.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.