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ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 21:32
ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина
ВІКТОР ЯНУКОВИЧ, ФОТО GETTY IMAGES

Рада Європейського Союзу в четвер вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича і його сина Олександра у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запровджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".

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У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, останній раз посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича, його сина та ще двох із семи осіб у списку на 6 місяців замість року. У червні минулого року ЄС вперше зняв старі санкції за 2019 рік з Віктора Януковича, в березні ситуація повторилася знову із санкціями за 2020 рік.

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В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. 

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

Теми: ЯнуковичсанкціїЄС
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