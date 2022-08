Керівниця Amnesty International про критику звіту організації: "Це не змінить фактів"

Генеральний секретар правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламар заявила, що критика їхніх звітів "не послабить неупередженість" організації.

Джерело: повідомлення Каламар у Твіттер

Деталі: Вона заявила, що зараз багато українських і російських тролів атакують в соцмережах Amnesty International. Каламар вважає, що це "пропаганда війни" і "дезінформація".

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p