Керівниця Amnesty International про критику звіту організації: "Це не змінить фактів"
Четвер, 4 серпня 2022, 21:55
Генеральний секретар правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламар заявила, що критика їхніх звітів "не послабить неупередженість" організації.
Джерело: повідомлення Каламар у Твіттер
Деталі: Вона заявила, що зараз багато українських і російських тролів атакують в соцмережах Amnesty International. Каламар вважає, що це "пропаганда війни" і "дезінформація".
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Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022
Пряма мова Каламар: "Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів".
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Що цьому передувало:
- 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
- В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
- Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.