Зеленський засудив вибірковість Amnesty: не можна перекласти відповідальність на жертву

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми побачили сьогодні звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

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Немає й не може бути – навіть гіпотетично – жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.

Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися...

Російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах... По табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість.

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Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними".

Деталі: Зеленський нагадав, що 4 серпня російські терористи завдали чергового удару по Торецьку Донецької області – по зупинці громадського транспорту: "Вісім людей загинули, серед поранених – троє дітей".

Президент вважає, що це був свідомий удар окупантів, черговий акт терору, проте українці не бачать звітів мжнародних організацій щодо цих злочинів Росії.

Зеленський повідомив, що Росія зруйнувала майже 200 релігійних споруд, майже 900 медичних закладів, понад 2200 освітніх закладів.

Що цьому передувало: