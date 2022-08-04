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Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі

Мазуренко Альона Четвер, 4 серпня 2022, 23:03
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ТГ СИНЄГУБОВА

Російські окупанти ввечері 4 серпня обстріляли Харків, є інформація про трьох постраждалих.

Джерело: глава ОВА Олег Синєгубов, мер Ігор Терехов 

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих".

Деталі: За словами Синєгубова, усі 3 постраждалих госпіталізовані до медустанови: 2 чоловіка та 1 жінка. Поранені потребують оперативних втручань.

Терехов повідомив про артилерійські прильоти у Салтівському та Індустріальному районах.

Пряма мова Терехова: "Під потужним обстрілом Павлове Поле у Шевченківському районі. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням головки подарунка, що прилетів".

Терехов додав, що одна людина на Полях постраждала – її забрала швидка.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків.

Влада області закликала громадян залишатися в укриттях та бути максимально обережними.

Більш детальну інформацію обіцяли повідомити згодом.

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Теми: Харківобстріл
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