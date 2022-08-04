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Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ

Альона Мазуренко Четвер, 4 серпня 2022, 23:49
Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ
фото: Český rozhlas

Відомий чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек, котрий колись грав за московський "Спартак", дав інтерв'ю російським ЗМІ, але його не опублікували через критику нападу Росії на Україну і слова про ознаки фашизму в РФ.

Джерело: radio.cz

Пряма мова: "Спочатку давайте поговоримо про те, що таке фашизм. Серед його основних рис — мілітаризм, сильний лідер у керівництві державою, націоналізм, тобто перевага своєї нації над іншими та неприязнь до іноземців.

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Це факт, що РФ витрачає найбільше або майже найбільше серед усіх країн світу на озброєння пропорційно до кількості жителів і свого ВВП.

Також факт, що на чолі РФ давно стоїть особа, яка стоїть чи не над законом, яка визначає закони, впливає на державу і не лише на державні ЗМІ.

І те, що на чолі РФ стоїть людина, яка часто заважає людям збиратися і публічно її критикувати і багато іншого теж правильно. І націоналізм, тобто слова, від яких можна відчути якусь перевагу над українською нацією від політичних та медійних представників вашої країни, я теж часто чую. Це означає, що політика вашої країни випромінює багато форм фашизму".

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Деталі: Зазначається, що Гашек виступає проти російського вторгнення з першого дня війни та підтримує Україну.

Також він критикує чеську владу і закликає уряд Чехії видати закон – "який забороняє громадянам Чехії працювати в ворожій країні, яка здійснила військовий напад на нашого союзника, вбиває там десятки тисяч людей і всім нам загрожує ядерною бомбою".

Він повідомив, що дав російському ЗМІ інтерв'ю, але не дуже вірив, що росмедіа його опублікують.

Тому написав свої відповіді одразу двома мовами – чеською та російською та опублікував текст у чеському iSport.cz.

Також він підтримав рішення щодо заборони виступати російським спортсменам на міжнародних змаганнях. За словами Гашека, росіяни несуть колективну відповідальність за війну та вбивства в Україні і тільки вони можуть вплинути на владу, яку обрали.

Теми: РосіяспортфашизмУкраїна
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