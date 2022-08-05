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ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в Херсоні

Анастасія КалатурП'ятниця, 5 серпня 2022, 02:15
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в Херсоні
фото:getty

ЗСУ знищили три  склади з боєприпасами в Херсоні, Придніпровському  та Токарівці.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, з ворожих лав викреслено 39 росіян, чотири зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", дев’ять  одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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Водночас уточнюється, що остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Наші  штурмовики атакували два  осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Також наші підрозділи щільно атакували російську  систему ППО та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі.

Теми: війнаХерсон
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