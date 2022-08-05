Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетами біля Запоріжжя, пошкоджено обладнання

Анастасія Калатур, Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 08:25
Росіяни вдарили ракетами біля Запоріжжя, пошкоджено обладнання
ілюстративне ФОТО: GETTY

Росіяни завдали удару ракетами поряд із Запоріжжям, постраждалих немає.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно Старух: "Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає".

Реклама:

Деталі: Пізніше в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що в ніч на п’ятницю окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя.

Дослівно Куртєв: "У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання.

На щастя, постраждалих немає".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Запоріжжявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: