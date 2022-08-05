Росіяни вдарили ракетами біля Запоріжжя, пошкоджено обладнання

Росіяни завдали удару ракетами поряд із Запоріжжям, постраждалих немає.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно Старух: "Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає".

Деталі: Пізніше в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що в ніч на п’ятницю окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя.

Дослівно Куртєв: "У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання.

На щастя, постраждалих немає".