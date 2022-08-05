ISW: Росіяни постануть перед важким вибором, якщо Україна натисне на Ізюм
Якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи контрнаступ на Херсонщині, то росіяни постануть перед важким вибором – їм доведеться або відійти з своїх західних позицій навколо Ізюма, або використатати більше особового складу та техніки.
Джерело: Інститут дослідження війни (ISW)
Дослівно: "Серйозність дилеми, що стоїть перед російським вищим командуванням, ймовірно, залежить від здатності України проводити масштабні контрнаступні операції одночасно на кількох напрямках. Якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи перехід у контрнаступ у Херсоні, то російські війська постануть перед важким вибором. Їм, ймовірно, доведеться вирішити або відмовитися від своїх західних позицій навколо Ізюму на користь захисту своїх наземних комунікацій (GLOC) далі на північ і схід, або виділити більше особового складу та техніки, щоб спробувати утримати нинішню лінію фронту".
Деякі ключові висновки аналітиків ISW:
- Росіяни спробували просунутися на північний захід від Ізюма і продовжували наземні атаки на північний схід та південь від Бахмута. Такод вони продовжували спроби наступу на Піски і провели обмежену наземну атаку на південний захід від Донецька.
- ЗСУ провели серію локальних контратак між Ізюмом та Слов'янськом та відбили позиції у низці населених пунктів.
- Російські війська продовжували перекидання техніки та особового складу на північний схід Херсонської та заходу Запорізької областей.
- Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподіляти сили та змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції.
ISW додає мапи бойових дій: