Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпропетровщина: росіяни випустили 40 снарядів по Нікополю

Анастасія КалатурП'ятниця, 5 серпня 2022, 07:43
Дніпропетровщина: росіяни випустили 40 снарядів по Нікополю
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За добу ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, на Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59, а по Нікополю двічі стріляв   з "Градів", випустивши 40 реактивних снарядів.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Як зазначається, у Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Почалася пожежа на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок.  Жертв немає

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є зруйноване житло, виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району росіяни ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

Реклама:
Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: