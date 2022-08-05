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Дніпропетровщина: росіяни випустили 40 снарядів по Нікополю

Анастасія КалатурП'ятниця, 5 серпня 2022, 07:43
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За добу ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, на Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59, а по Нікополю двічі стріляв   з "Градів", випустивши 40 реактивних снарядів.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Як зазначається, у Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Почалася пожежа на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок.  Жертв немає

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є зруйноване житло, виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих.

По Криворізькому району росіяни ударили з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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