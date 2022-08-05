Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили 4 атаки ворога на Луганщині - Гайдай

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 08:38
наслідки ворожих обстрілів Луганщини. фото з ТГ Гайдая

На Луганщині росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій, але ЗСУ відбивають наступ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту.

По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні".

Деталі: За даними Гайдая, чотири атаки ворога завершилися відступом окупантів на попередні позиції.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Луганська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Окупанти обстріляли ЗАЕС: влучили у високовольтну лінію – Енергоатом

РосЗМІ: колаборанта Сальдо відвезли до Криму, він у комі

Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти санкції Заходу – ЗМІ

СБУ проводить обшуки у Бродського

Опитування: більше половини українців є вірянами ПЦУ, лише 4% – УПЦ МП

відеоБілоруських військових відправили тренуватися до Казахстану

Усі новини...
Луганська область
На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами
Окупанти примусово кидають на фронт чоловіків з окупованих міст, забирають навіть шахтарів – Гайдай
Луганщина: окупанти застосовують авіацію, бо не можуть прорвати оборону ЗСУ – Гайдай
Останні новини
18:59
В уряді пропонують конфіскувати майно та активи, які знаходяться в Україні й належать Росії
18:51
Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи
18:38
Маріупольський міський ліцей відновить роботу у Києві
18:33
Росіяни опитали окуповані території, чи хочуть вони в РФ: бажаючих мало - РосЗМІ
18:24
У Литві прогнозують черговий наплив біженців з України з настанням холодів
18:23
Прем’єр оцінив готовність України до опалювального сезону в 60%
17:59
Люди, чиї двори затопило у Демидові, отримають по 20 тисяч гривень – голова ОВА
17:55
12-річний хлопчик впав у кому після TikTok-челенджу. Історія з Британії, яка дійшла до судів
17:54
Білий дім оголосив китайському послу демарш через ситуацію довкола Тайваню
17:53
Росія хоче, щоб Ердоган став посередником у переговорах з Україною – Bloomberg
Усі новини...