ЗСУ відбили 4 атаки ворога на Луганщині - Гайдай

На Луганщині росіяни використовують усе наявне озброєння, аби витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій, але ЗСУ відбивають наступ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Обстрілює населені пункти і укріплення наших військових, намагаючись наблизитися до Бахмуту.

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По декілька разів на добу в цих районах працює ворожа авіація. Вчора нею здійснено чотири авіаудари. Ще тричі росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, двічі штурмові дії підтримувалися танковими наступами. Ще шість разів здійснювалися обстріли мінометами.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини, проводили наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення, проте безуспішні".

Деталі: За даними Гайдая, чотири атаки ворога завершилися відступом окупантів на попередні позиції.