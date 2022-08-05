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Росія стежитиме за Україною з супутника, який запустить для Ірану – WP

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 08:56
запуск ракети-носія "Союз" із Байконуру, ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

Росія готується запустити розвідувальний супутник на замовлення Ірану, проте кілька місяців використовуватиме його для спостереження за своїми військовими цілями в Україні.

Джерело: The Washington Post із посиланням на західних чиновників у сфері безпеки

Деталі: Російське космічне агентство "Роскосмос" анонсувало на 9 серпня запуск супутника, який отримав назву "Хайям", на виконання угоди з Іраном.

Супутник буде запущений російською ракетою-носієм "Союз" із космічної станції Байконур у Казахстані. У заяві "Роскосмосу" підтверджується, що запуск дозволить вивести на орбіту "обладнання дистанційного зондування на запит Ісламської Республіки Іран".

Росія погодилася побудувати і запустити систему "Канопус-V", що буде оснащена камерою високої роздільної здатності. Це надасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи майже безперервний моніторинг важливих об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці, пише видання.

Дослівно WP: "Але Іран може не одразу взяти під контроль супутник. Росія, яка щосили намагалася досягти своїх військових цілей під час п'ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в цьому конфлікті, заявили два чиновники на умовах анонімності, пославшись на делікатність, пов'язану зі збором розвідданих".

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Теми: РосіяІранвійна
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