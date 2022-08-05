На Полтавщині стрілятимуть з метою навчання: місцевих закликають до спокою

Навчальні стрільби відбудуться на території Миргородської об'єднаної територіальної громади Полтавщини 5 серпня.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова: "5 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна".

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Що передувало: 3 серпня на території Миргородської та Лубенської громад Полтавської області також проводитили навчальні стрільби.