ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів – Генштаб
П'ятниця, 5 серпня 2022, 09:13
З початку повномасштабної війни в Україні втрати противника склали близько 41 650 чоловік особового складу, зокрема за добу знищено 150 окупантів.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загалом з 24 лютого по 5 серпня втрати росіян орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1792 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці,
- артилерійських систем – 950 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 260 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 123 (+5) одиниці,
- літаків – 223 (+0) одиниці,
- гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),
- крилаті ракети – 182 (+0),
- кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниці,
- спеціальна техніка – 83 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.
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