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ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 09:13
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабної війни в Україні втрати противника склали близько 41 650 чоловік особового складу, зокрема за добу знищено 150 окупантів.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом з 24 лютого по 5 серпня втрати росіян орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1792 (+3) одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) одиниці,
  • артилерійських систем – 950 (+4) одиниць,
  • РСЗВ – 260 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 123 (+5) одиниці,
  • літаків – 223 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),
  • крилаті ракети – 182 (+0),
  • кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4) одиниці,
  • спеціальна техніка – 83 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теми: війнаГенштаб
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