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Розвідка Британії розповіла, що відомо про перебування військ РФ на Запорізькій АЕС

П'ятниця, 5 серпня 2022, 09:25
Розвідка Британії розповіла, що відомо про перебування військ РФ на Запорізькій АЕС

У розвідці Британії розповідають, що наміри Росії щодо Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі залишаються неясними, але дії, до яких вже вдавались військові РФ, скоріш за все ставили під загрозу нормальну роботу станції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 5 серпня.

"Після 5 місяців окупації наміри РФ щодо Запорізької АЕС залишаються неясними. Проте дії, до яких вони вже вдавались, ймовірно зашкодили безпеці нормальної роботи станції", - зазначають у ньому. 

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Зокрема, російські військові могли працювати у зонах поруч з АЕС, зокрема, використовували розташовану там артилерію для ударів по протилежному берегу Дніпра.

"Російські сили могли використовувати ширшу територію довкола АЕС, зокрема прилегле місто Енергодар, для відпочинку військових, користуючись захищеним статусом атомної електростанції, щоб зменшити ризик нічних ударів ЗСУ по військовій техніці та особовому складу.

В огляді за 4 серпня повідомлялося, що Росія, скоріш за все, розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах. 

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