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Миколаїв зранку обстріляли з "Піонів", у четвер в області 3 поранених – Кім

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 09:55
Миколаїв зранку обстріляли з Піонів, у четвер в області 3 поранених – Кім
Віталій Кім, фото Getty Images

Внаслідок обстрілу росіянами Корабельного району Миколаєва вночі та вранці 5 серпня пошкоджено будинки, у четвер ввечері в с. Парутине Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох людей.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "Вночі та зранку 5 серпня ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо.

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Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється".

Деталі: За попередньою інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

Кім також повідомив, що ввечері 4 серпня о 19:10 в с. Парутине Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу троє людей зазнали поранень.

ВІДЕО ДНЯ

5 серпня о 03:05 зафіксовані обстріли с. Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Відбулось займання житлового будинку, приватного сільськогосподарського підприємства, пошкоджено машини. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Вночі 5 серпня ворог обстріляв с. Шевченкове Шевченківської громади. Пошкоджені житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, відбулось займання на полях. Постраждалих немає.

Також вночі ворожими снарядами обстріляно Галицинівську громаду. Інформація про пошкодження уточнюється. Постраждалих немає.

Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Що передувало: У п’ятницю зранку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в одному з районів міста.

Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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