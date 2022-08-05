Орбан назвав "ідіотами" тих, хто вважає його расистом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив перед зібранням консерваторів у Техасі і закликав їх об’єднати зусилля, щоб повернути собі контроль над інституціями Вашингтона і Брюсселя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Виступаючи в Далласі в четвер, Орбан не згадав про свої скандальні заяви у Румунії про "змішані раси" в Європі, але сказав: "Християнський політик не може бути расистом".

Угорський прем'єр також назвав тих, хто вважає його расистом або антисемітом, "просто ідіотами".

"Я вже бачу завтрашні заголовки. Ультраправий європейський расист і антисеміт, троянський кінь Путіна, виступає з промовою на конференції консерваторів. Але я не хочу давати їм жодних ідей, вони найкраще знають, як писати фейкові новини", - заявив Орбан.

Орбан розкритикував колишнього президента США Барака Обаму, мегадонора Демократичної партії Джорджа Сороса та "глобалістів".

"Ми повинні повернути інституції у Вашингтоні та Брюсселі. Ми повинні координувати пересування наших військ, тому що перед нами стоїть спільний виклик. У вас є два роки, щоб підготуватися", — додав він, очевидно маючи на увазі президентські вибори в США 2024 року.

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Орбан викликав овації, коли зачитав угорську конституцію, яка визнає шлюб лише між чоловіком та жінкою.

"Менше гендерів і більше рейнджерів, менше дрег-квін і більше Чака Норріса", — сказав він.

У вівторок Орбан відвідав колишнього президента США Дональда Трампа в його гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Трамп, який назвав Орбана своїм другом, звернеться до конференції американських консерваторів у суботу.

Нагадаємо, в останні роки Орбан часто критикує Європейський Союз, зокрема через його звинувачення в порушенні прав людини й верховенства права Будапештом.

Останнім приводом до напруження стали слова угорського прем'єра про "змішування рас" і "занепад Європи", виголошені в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад у Румунії. Вони негайно викликали обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Раніше Дональд Трамп, який оголошував про наміри взяти участь у виборах у 2024 році, заявив, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО.

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