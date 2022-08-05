Посол України закликала Канаду відмовитися від ремонту ще 5 турбін "Північного потоку"

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала канадський уряд скасувати своє рішення щодо обслуговування російських турбін для "Північного потоку" після того як "Газпром" відмовився забирати відремонтовану турбіну з Німеччини.

Про це посол заявила у виступі перед канадськими депутатами, повідомляє "Європейська правда".

Ковалів нагадала, що позиція українського уряду від початку полягає в тому, що рішення про надання дозволу на обслуговування турбін Siemens було дуже небезпечним прецедентом, який порушує міжнародну солідарність, суперечить принципу верховенства права.

"І власне, цей виняток із санкцій вже посилив у Москви відчуття безкарності. Ми повторюємо те, що було сказано нами раніше: зрозуміло, що запит Росії на турбіни не мав технічного підґрунтя і був спрямований лише на ще більший тиск. Чим більше ви поступаєтеся, тим більшу сміливість відчуває Кремль, наполягаючи на подальших винятках. Простіше кажучи, це слизький шлях", - заявила посол.

За її словами, технічне обслуговування всіх 6 турбін у Канаді зміцнить здатність Росії на роки вперед тероризувати Європу та зірвати зусилля щодо вирішення проблеми зміни клімату.

"Якщо причина винятку полягала в тому, щоб не дозволити Росії звинуватити санкції в перебоях з газопостачанням, то тепер більш ніж ясно, що додаткові 5 турбін, які дозволили обслуговувати в Канаді, Росія перетворить на знаряддя приниження. Закликаємо: не ловіть наживку", - заявила Ковалів.

Вона наголосила, що Україна прагне працювати з європейськими країнами над заходами щодо зменшення газової залежності. "Ми прагнемо допомогти, використовуючи український газовий маршрут, пропонуючи газосховища та постачаючи до ЄС додаткову електроенергію, яка могла б замінити до 5 млрд кубометрів російського газу", - заявила посол.

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Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

3 серпня "Газпром" заявив, що через санкції країн Заходу постачання Росії турбіни для "Північного потоку", яка перебувала в Канаді, неможливе.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.