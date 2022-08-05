Бізнесмен Кауфман не зміг виїхати з України, завадило ДБР - джерела

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який ненадовго повернувся до України з Греції, 4 серпня затримали на кордоні під час спроби знову виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.

Стверджується, що Державне бюро розслідувань видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.

Бізнесмен не став чекати перевірки, яка може тривати кілька годин, і повернувся в Україну.

УП звернулася до Державної прикордонної служби за коментарем.

Нагадаємо: Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.