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Бізнесмен Кауфман не зміг виїхати з України, завадило ДБР - джерела

Михайло ТкачП'ятниця, 5 серпня 2022, 11:10
Бізнесмен Кауфман не зміг виїхати з України, завадило ДБР - джерела
Борис Кауфман, фото: Wikipedia

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який ненадовго повернувся до України з Греції, 4 серпня затримали на кордоні під час спроби знову виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.

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Стверджується, що Державне бюро розслідувань видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.

Бізнесмен не став чекати перевірки, яка може тривати кілька годин, і повернувся в Україну.

УП звернулася до Державної прикордонної служби за коментарем.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

Теми: кордонв'язниця
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