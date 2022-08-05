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Росія відкрила в окупованому Донецьку свій Слідчий комітет

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 11:58
Росія відкрила в окупованому Донецьку свій Слідчий комітет
СК РФ, фото РИА НОВОСТИ

Росіяни в окупованому Донецьку сформували так зване слідче управління Слідчого комітету Росії.

Джерело: СК Росії в Telegram, РБК

Деталі: Згідно з повідомленням росЗМІ, до його складу увішли кілька територіальних слідчих відділів "із дислокацією в містах Донбасу та України". 

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Також, як стверджує СК РФ, молодь с захоплених росіянами територій Донбасу вступає в освітні заклади Слідчого комітету Росії. 

Дослівно: "Звітовано про вступ юних жителів Донбасу та дітей військовослужбовців до освітніх установ СК Росії".

Теми: ДонбасДонецькРосіяДонецька область
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