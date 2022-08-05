Росія відкрила в окупованому Донецьку свій Слідчий комітет
П'ятниця, 5 серпня 2022, 11:58
Росіяни в окупованому Донецьку сформували так зване слідче управління Слідчого комітету Росії.
Джерело: СК Росії в Telegram, РБК
Деталі: Згідно з повідомленням росЗМІ, до його складу увішли кілька територіальних слідчих відділів "із дислокацією в містах Донбасу та України".
Також, як стверджує СК РФ, молодь с захоплених росіянами територій Донбасу вступає в освітні заклади Слідчого комітету Росії.
Дослівно: "Звітовано про вступ юних жителів Донбасу та дітей військовослужбовців до освітніх установ СК Росії".
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