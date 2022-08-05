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Білоруський суд визнав "екстремістськими" стікери з Лукашенком

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 12:53
Стікерпаки з Лукашенком, скрін euroradio.fm

У Білорусі стікерпаки в Telegram з назвами "Luka" та "Sasha 3%" визнали "екстремістськими матеріалами".

Джерело: Euroradio, Zerkalo.io з посиланням на Мінінформ Білорусі

Деталі: Центральний районний суд Мінська оголосив "екстремістськими" стікерпаки для Telegram "Саша 3%" та "Luka", присвячені самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку. 

 

Довідка: У 2020 році напередодні президентських виборів у Білорусі з'явився мем "Саша 3%", оскільки, за даними соцопитувань, Лукашенко мав набрати лише 3%.

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Теми: Білорусь
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