Білоруський суд визнав "екстремістськими" стікери з Лукашенком

У Білорусі стікерпаки в Telegram з назвами "Luka" та "Sasha 3%" визнали "екстремістськими матеріалами".

Джерело: Euroradio, Zerkalo.io з посиланням на Мінінформ Білорусі

Деталі: Центральний районний суд Мінська оголосив "екстремістськими" стікерпаки для Telegram "Саша 3%" та "Luka", присвячені самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

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Довідка: У 2020 році напередодні президентських виборів у Білорусі з'явився мем "Саша 3%", оскільки, за даними соцопитувань, Лукашенко мав набрати лише 3%.