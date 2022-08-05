Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Опитування: більше половини українців є вірянами ПЦУ, лише 4% – УПЦ МП

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 13:00
Предстоятель ПЦУ Епіфаній, фото Getty Images

72% українців вважають себе православними, при цьому 54% опитаних ідентифікують себе з Православною Церквою України і лише 4% – з УПЦ Московського патріархату.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного 6-20 липня

 

Деталі: Ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Порівняно з 2021 роком, частка тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, зросла з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською Православною Церквою Московського патріархату.

Після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії та конфесії називалися рідше.

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також – саме з Православною Церквою України (від 59% у центрі до 42% на сході). З УПЦ МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону, при цьому навіть на сході і півдні – лише 5-6%. Водночас із заходу на схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного патріархату.

 

Також із заходу на схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

ВІДЕО ДНЯ

Серед усіх лінгво-етнічних категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Навіть серед російськомовних українців 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час як до УПЦ-МП – 13%.

 

Серед усіх вікових категорій також найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. При цьому для вікових категорій 30+ років це більше половини, у той час як для категорії 18-29 років – дещо менше половини.

 

Серед більш молодих більше атеїстів – 22% серед 18-29 річних. Серед 30-39 річних їх уже 12%, а в старших вікових категоріях – ще менше.

Довідка: Опитування було проведено 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 дорослих респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Респондентами були громадяни України, які на момент опитування проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: релігіяопитуванняцеркваПравославна Церква України
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Росіяни опитали окуповані території, чи хочуть вони в РФ: бажаючих мало - РосЗМІ

Усі новини...
релігія
Нові методички Кремля: війна в Україні як хрещення Русі, а Путін як Невський
ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією
Духовенство УПЦ і ПЦУ узгодило "декларацію порозуміння"
Останні новини
23:26
Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації
23:08
Після скандального звіту очільниця українського AI йде з посади: розійшлись з керівництвом ціннісно
23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
22:42
Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози
22:24
Економічні новини 5 серпня: перший караван вийшов з українських портів, НБУ скасовує ліцензії обмінникам
22:21
США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд – ЗМІ
22:14
УЄФА оштрафував "Фенербахче" за поведінку вболівальників на матчі з "Динамо"
22:10
Спартц пропонували зустріч із Єрмаком, але вона відмовилась – ЗМІ
22:07
Як діти з окупованих територій можуть навчатися в школах – пояснює МОН
22:02
Головні події 163 воєнного дня
Усі новини...