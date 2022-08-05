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Окупанти вигадують різні схеми, щоб нав'язати російський паспорт - ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 13:24
Фото ілюстративне

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки

Деталі: Окупанти використовують різноманітні схеми, щоб змусити людей отримати російський паспорт.

Так для мешканців Мелітополя та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо "земельних паїв". Особи, в яких досі діють договори оренди на земельні паї, повинні переукладати їх на нові. В осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір.

У разі, якщо термін договору закінчився, а власник не з’явився, його позбавляють права власності на володіння земельними паями.

Також окупанти встановили, що з початку вересня треба змінити номерні знаки українського зразка на транспортних засобах на тимчасові. Але для цього також слід мати російський паспорт.

На окупованій території Херсонщини так звана "місцева владав" закликала сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати "податки" за законодавством рф. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу висилати за межі регіону.

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Теми: Росіявійнаокупація
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