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Окупанти вигадують різні схеми, щоб нав'язати російський паспорт - ГУР

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 13:24
Окупанти вигадують різні схеми, щоб нав'язати російський паспорт - ГУР
Фото ілюстративне

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки

Деталі: Окупанти використовують різноманітні схеми, щоб змусити людей отримати російський паспорт.

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Так для мешканців Мелітополя та його околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо "земельних паїв". Особи, в яких досі діють договори оренди на земельні паї, повинні переукладати їх на нові. В осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір.

У разі, якщо термін договору закінчився, а власник не з’явився, його позбавляють права власності на володіння земельними паями.

Також окупанти встановили, що з початку вересня треба змінити номерні знаки українського зразка на транспортних засобах на тимчасові. Але для цього також слід мати російський паспорт.

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На окупованій території Херсонщини так звана "місцева владав" закликала сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати "податки" за законодавством рф. Тих, хто відмовиться, позбавлятимуть права власності земельними ділянками, а власників агробізнесу висилати за межі регіону.

Теми: Росіявійнаокупація
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