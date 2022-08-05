Зливав дані РФ, відстрілювався при затриманні: СБУ викрила ексзаступника голови ГУР

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Згідно з повідомленням спецслужби, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

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При цьому вказано, що співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ, а наразі він перебуває під арештом.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі.

Вказано, що під час обшуку за місцем роботи чоловік намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки з пістолета Макарова.

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Дослівно СБУ: "Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.

Крім того, рф цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України…

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень".