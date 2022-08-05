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Моряків призовного віку незаконно переправляли через кордон "заднім числом"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 15:00
фото ДПСУ

На Одещині прикордонники, СБУ та поліція викрили схему незаконного переправлення через державний кордон моряків.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Організатором "міграційної" схеми виявився один з керівників судноремонтної та крюїнгової компанії однієї з країн Європи. Головним критерієм у підборі "ухилянтів" була наявність фахової кваліфікації моряка або спеціаліста по ремонту морських суден, адже у подальшому планувалося їх працевлаштування на судноремонтних підприємствах однієї з країн ЄС".

Деталі: У якості винагороди ділки отримували 3000 доларів США за кожну особу.

Поза пунктами пропуску призовники діставалися невизнаного Придністров’я, де "моряків" зустрічали місцеві представники правоохоронних органів, які забезпечували подальше безперешкодне переправлення чоловіків до Молдови, проставляючи відмітки про перетин державного кордону "заднім числом" - датою до заборони виїзду з України чоловіків призовного віку.

 
Всі фото ДПСУ

Кінцевою точкою подорожі нелегалів була одна з країн Європейського Союзу, до якої вони вже добирались регулярними автобусними рейсами. За успішне переправлення чоловіків організатори трансферу отримували додаткову винагороду від "роботодавця".

ВІДЕО ДНЯ
 

Правоохоронці викрили пособника організатора шахрайської схеми на території України, перевізника та затримати на гарячому трьох "ухилянтів" під час безпосередньої спроби незаконного переправлення через державний кордон.

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Теми: Одеська областькордонПрикордонна служба
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