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У Севастополі помітили підбитий корабель флоту РФ – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 16:07
Патрульний корабель на траверсі Докової бухти, фото Радіо Свобода

Зранку 5 серпня у бухту в окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий корабель Чорноморського флоту Росії.

Джерело: проєкт "Крим.Реалії" видання "Радіо Свобода" та військово-морський експерт HI Sutton в Twitter 

Деталі: За інформацію кореспондента "Радіо Свобода" у Криму, близько 09:15 у Севастопольську бухту зайшов патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков" Чорноморського флоту РФ. Його правий борт був обгорілим у районі корми. Також на кормі помітили армійську пускову установку зеленого кольору. За допомогою буксирів він пришвартувався біля Куриної пристані о 09:30.

Буксири підтягують патрульний корабель до місця швартування біля Куриної пристані
Буксири підтягують патрульний корабель до місця швартування біля Куриної пристані

4 серпня військово-морський експерт HI Sutton повідомив, що корабель РФ поблизу окупованого Севастополя почав випускати димову завісу, а потім його огорнув чорний дим. На думку експерта, росіяни намагалися замаскувати корабель, але це не врятувало від української ракети, і саме тому його огорнув чорний дим.

 

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Теми: КримфлотвійнаЧорне море
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