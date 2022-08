У Севастополі помітили підбитий корабель флоту РФ – ЗМІ

Зранку 5 серпня у бухту в окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий корабель Чорноморського флоту Росії.

Джерело: проєкт "Крим.Реалії" видання "Радіо Свобода" та військово-морський експерт HI Sutton в Twitter

Деталі: За інформацію кореспондента "Радіо Свобода" у Криму, близько 09:15 у Севастопольську бухту зайшов патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков" Чорноморського флоту РФ. Його правий борт був обгорілим у районі корми. Також на кормі помітили армійську пускову установку зеленого кольору. За допомогою буксирів він пришвартувався біля Куриної пристані о 09:30.

4 серпня військово-морський експерт HI Sutton повідомив, що корабель РФ поблизу окупованого Севастополя почав випускати димову завісу, а потім його огорнув чорний дим. На думку експерта, росіяни намагалися замаскувати корабель, але це не врятувало від української ракети, і саме тому його огорнув чорний дим.

***BREAKING***



Videos of another important naval action(s) off Crimea today.



Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).



Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO