Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти санкції Заходу – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 16:16
Путін зустрічає Ердогана в Сочі, фото Getty Images

На переговорах у Сочі в п’ятницю президент Росії Владімір Путін проситиме турецького візаві Реджепа Таїпа Ердогана допомогти обійти санкції Заходу в енергетичному й фінансовому секторах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post із посиланням на перехоплення української розвідки.

Згідно з перехопленням, Росія попрохала Туреччину дозволити їй купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах – це може дозволити Москві приховати походження нафти після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС.

Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків і щоб російським промисловим виробникам було дозволено працювати поза меж вільних економічних зон у Туреччині.

В обмін на пропозиції Путін нібито запропонує Ердогану згоду на військову операцію проти курдів на півночі Сирії, яка раніше викликала роздратування Москви через підтримку нею Башара Асада.

Як зазначає The Washington Post, підтверджень того, що Анкара готова прийняти пропозиції Москви, не має. Джерела видання з турецького й західного боку не підтвердили та не спростували автентичність перехоплення.

Високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності запевнив, що країна залишається "відданою незалежності та суверенітету України", але нагадав, що Туреччина "в принципі... приєднується лише до санкцій, які запроваджує ООН".

Водночас дані західної розвідки, які є в розпорядженні The Washington Post, свідчать, що російські чиновники "їздять світом, намагаючись знайти нових партнерів" – одним із таких партнерів розглядається Туреччина.

ВІДЕО ДНЯ

Газета з посиланням на обізнаних співрозмовників додає, що Туреччина вже надає певну допомогу Росії в оминанні західного санкційного режиму. Так, через турецьку територію йдуть поставки для роздрібної торгівлі в РФ.

Крім того, як раніше повідомляв Bloomberg, деякі авіакомпанії з Росії розглядають можливість переведення свого бізнесу в Туреччину, щоб уникнути санкцій, які забороняють їм лізинг та обслуговування й ремонт літаків.

Про те, що російські перевізники можуть обходити санкції через Туреччину, "Європейська правда" писала ще на початку травня в матеріалі: Три компанії для росіян: як Туреччина допомагає агресору обходити санкції.

Читайте також: "Байрактари" та туристи з Росії: яку позицію зайняла Туреччина у нинішній війні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ПутінЕрдогансанкціїРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Усі новини...
Путін
Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: серед тем – війна в Україні
Колишня дружина Путіна заробляє мільйони на маєтку, який отримала від влади - розслідування
У Бундестазі не вірять в бажання Путіна вести переговори з Україною
Останні новини
02:00
Ізраїль завдав ударів по об'єктах у секторі Гази
01:05
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
00:38
Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
23:47
Радянський танк в естонській Нарві третій день патрулюють місцеві – щоб не перенесли
23:26
Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації
23:08
Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно
23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
22:42
Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози
22:24
Економічні новини 5 серпня: перший караван вийшов з українських портів, НБУ скасовує ліцензії обмінникам
22:21
США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд – ЗМІ
Усі новини...