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Кремль радить не чекати на дзвінок Путіна й Макрона: Франція – не друг

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:01

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков у п’ятницю прокоментував тривалу перерву в телефонних переговорах президента Франції Еммануеля Макрона з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"По-перше, Франція – це недружня держава через ті дії, які Франція робить щодо нашої країни. А не зідзвонюються, бо поки вважають, що не настав момент і зараз просто це не потрібно. Якщо виникне така необхідність, то вони зможуть зателефонувати будь-якої хвилини", – сказав Пєсков журналістам під час пресколу.

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Президента Франції не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.

Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.

Після візиту до Києва у червні Макрон заявив, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

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Макрон також визнав, що його спілкування з Владіміром Путіним не дало результату, і після візиту до України він став це особливо відчувати.

Читайте також: Французькі ЗМІ розповіли деталі останнього дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ.

Теми: ПутінМакронФранціяРосія
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