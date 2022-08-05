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Meta видалила більше 1000 фальшивих акаунтів, які підтримали вторгнення РФ в Україну

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 серпня 2022, 17:50
Meta видалила більше 1000 фальшивих акаунтів, які підтримали вторгнення РФ в Україну
RAFAEL HENRIQUE/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, відключила понад тисячу фальшивих акаунтів, які залишали численні коментарі на підтримку російського вторгнення в Україну.

Джерело: Radio Svoboda

Дослівно: "Meta видалила 45 акаунтів "тролів" у соціальній мережі Facebook і 1037 – у Instagram і продовжує блокувати їхні спроби повернутися".

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Деталі: У звіті компанії зазначається, що ці "тролі" працювали щодня "з невеликою перервою на обід", а деякі публікували і проросійські, і проукраїнські коментарі з різницею в кілька хвилин.

Meta розпочала розслідування після публікації, яка викриває "фабрику тролів", робота якої публічно координувалася через телеграм-канал "Кібер фронт Z".

У ході розслідування Meta виявила спроби "заспамити" пости в Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, "ВКонтакті" та "Однокласники".

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Мішенями ставали політики, журналісти, актори та комерційні бренди з усього світу – всі, хто публічно засуджував російське вторгнення та підтримував Україну.

Операція мала явну та приховану складову, йдеться у звіті Meta.

У телеграм-каналі "Кібер фронт Z", у якому зараз понад 110 тисяч підписників, регулярно публікувалися заклики переходити за посиланнями на облікові записи або певні пости та залишати під ними проросійські коментарі.

Теми: РосіяfacebookУкраїнавійна
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