Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили атаку ворога в напрямку Мар’їнки – Генштаб

Мазуренко Альона П'ятниця, 5 серпня 2022, 19:16
фото Генштаб

Російські загарбники намагалися вести штурм в напрямку Мар’їнки і спробували наступати в напрямку на Лозове, але успіху не мали і під натиском ЗСУ відійшли. 

Джерело: Генштаб

Деталі: На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

Проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.

Із артилерії окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів 6 населених пунктів. Зокрема, Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Соледаром і Бахмутом та відтіснити українські війська від західної околиці міста Донецьк.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаудару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, але успіху не мали і відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артобстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки.

Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони 11-ти населених пунктів.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

Окупанти провели розвідку БПЛА в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку росіяни наявними засобами вогневого ураження намагаються утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони 14-ти населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове, але отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії ворог активно застосовує БПЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають 4 носії крилатих ракет морського базування.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ГенштабвійнаокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів – Генштаб
Окупанти намагаються наступати на двох напрямках – зведення Генштабу
Росіяни знову наступали в районі Пісків, проте без успіху – зведення Генштабу
Останні новини
04:40
ISW: Росіяни використовують ЗАЕС для обстрілу Нікополя
03:44
ОК “Південь”: ЗСУ випалили півдесятка російських складів на Херсонщині
03:01
Дніпропетровщина: РФ обстріляла Нікополь
02:00
Ізраїль завдав ударів по об'єктах у секторі Гази
01:05
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
00:38
Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
23:47
Радянський танк в естонській Нарві третій день патрулюють місцеві – щоб не перенесли
23:26
Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації
23:08
Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно
23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
Усі новини...