ЗСУ відбили атаку ворога в напрямку Мар’їнки – Генштаб

Російські загарбники намагалися вести штурм в напрямку Мар’їнки і спробували наступати в напрямку на Лозове, але успіху не мали і під натиском ЗСУ відійшли.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

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Проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.

Із артилерії окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів 6 населених пунктів. Зокрема, Харкова.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки.

Окупанти намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Соледаром і Бахмутом та відтіснити українські війська від західної околиці міста Донецьк.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаудару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, але успіху не мали і відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артобстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки.

Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони 11-ти населених пунктів.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

Окупанти провели розвідку БПЛА в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку росіяни наявними засобами вогневого ураження намагаються утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.

Ворог обстрілював райони 14-ти населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.

Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове, але отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.

Для виявлення українських позицій і корегування вогню артилерії ворог активно застосовує БПЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають 4 носії крилатих ракет морського базування.