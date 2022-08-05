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Ізраїль повідомив, що ліквідував ватажка "Ісламського джихаду"

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 серпня 2022, 20:22
Ізраїль повідомив, що ліквідував ватажка Ісламського джихаду

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що розпочала великий напад на "Ісламський джихад" у Секторі Гази і ліквідувала ватажка терорганізації Тайсіра Джабарі.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що Ізраїль розгорнув "Залізний купол".

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За даними військових Ізраїлю, від 10 до 20 терористів було ліквідовано.

Міністерство охорони здоров'я Гази, повідомило про загибель 9 людей і 55-х поранених.

Армія Ізраїлю повідомляє, що Джабарі був командиром терористичної групи на півночі Гази.

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Тайсір Джабарі

Стверджується, що він "впродовж останніх днів розробляв плани ударів протитанковими керованими ракетами проти ізраїльських громадян і солдатів оборони Ізраїлю" вздовж кордону з Газою.

Теми: Ізраїльобстрілвійна
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