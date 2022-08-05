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Влада Берліна заборонила виставку підбитих в Україні танків РФ, бо в них "загинули люди"

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 20:12

Окружне управління берлінського району Мітте у п’ятницю наполягло на своїй незгоді провести виставку знищеної в Україні російської військової техніки перед посольством РФ у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Рішення, про яке стало відомо в середу, різко розкритикував Андрій Мельник, посол України, який залишає посаду.

Окружне управління висловило занепокоєння тим, що у танках, ймовірно, загинули люди, тому виставка недоречна. 

Крім того, така виставка нібито зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини. 

Управління району Мітте оголосило в п'ятницю, що продовжує наполягати на своїй відмові.

Андрій Мельник відкинув аргументи влади району в інтерв’ю "Tagesspiegel" у четвер. "Знищена військова техніка Росії, яка буде виставлена ​​в центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", - пояснив він.

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Мельник звернувся до глави Берліна Франциски Ґіффай з проханням вирішити ситуацію. 

Нагадаємо, виставка знищеної в Україні російської військової техніки раніше відбулася зокрема у ВаршавіВроцлаві та Празі.

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Теми: Німеччиназброя
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