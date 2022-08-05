Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі в п’ятницю домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК, про це журналістам повідомив віцепрем'єр Росії Алєксандр Новак.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – розповів Новак журналістам.

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Він заявив, що під час переговорів були досягнуті "дуже важливі рішення, які виводять наші економічні відносини на новий рівень". Зокрема Новак анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віцепрем’єр-міністра, "детально обговорили будівництво АЕС "Аккую" і "Турецький потік".

Як раніше повідомляв The Washington Post, на переговорах у Сочі в п’ятницю Путін мав просити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу в енергетичному й фінансовому секторах.

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За даними видання, Росія попрохала Туреччину дозволити їй купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах – це може дозволити Москві приховати походження нафти після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС.

Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків і щоб російським промисловим виробникам було дозволено працювати поза меж вільних економічних зон у Туреччині.

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