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МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

Альона Мазуренко , "Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 21:51
МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, УП. Off the record

Деталі: За словами джерел УП, президент Володимир Зеленський злиться, що депутати без діла катаються за кордон у час війни.

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Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк.

Теми: Верховна РадаЗеленськийкордонвійна
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