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Спартц пропонували зустріч із Єрмаком, але вона відмовилась – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 22:10

Посадові особи в Україні з пересторогою сприйняли заяви конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, зокрема в контексті її критики глави Офісу президента Андрія Єрмака, з яким вона відмовилась зустрічатись.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За даними джерел американського каналу, ще 24 червня Спартц надіслала текстове повідомлення одному з помічників Зеленського з пропозицією зв’язати його "з потрібними людьми", які, за її словами, можуть допомогти українській армії перемогти.

"Хочете відправити когось надійного для обговорення навчань, коли повернетесь, чи, можливо, вийде зустріч із (міністром оборони Олексієм Резніковим) цього тижня? Вони також можуть привезти для вас дужу високотехнологічну техніку… він зробить це як послугу для мене і для вас, тож ці зустрічі відбуватимуться "не під запис", – ішлося в повідомленні Спартц.

У коментарі CNN конгресвумен заявила, що повідомлення було "вирване з контексту", а вона "просто намагалась допомогти налагодити контакт із кожним, хто бажає допомогти Україні перемогти у війні, зокрема з деякими ветеранами, які можуть надати безкоштовні й неупереджені поради як послугу для мене, бо вони мої друзі".

"Твердження, нібито я маю якусь фінансову вигоду з цього, абсолютно неправдиві. Я витрачаю десятки тисяч доларів власних коштів, щоб допомогти в Україні. Що варто розслідувати – то це фінансові інтереси Єрмака", – додала вона.

За даними CNN, українська сторона запропонувала Спартц зустріч із Єрмаком, аби розставити крапки над "і", але конгресвумен від неї відмовилась.

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Своєю чергою вона стверджує, що вже після публікації листа до президента США Джо Байдена зі звинуваченнями на адресу глави ОП сама запропонувала зустрітися. Але після заяви МЗС України "вирішила, що зустріч за таких обставин не буде продуктивною".

Дивіться та читайте також: Інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України.

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Теми: СШААндрій Єрмак
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