Спартц пропонували зустріч із Єрмаком, але вона відмовилась – ЗМІ

Посадові особи в Україні з пересторогою сприйняли заяви конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, зокрема в контексті її критики глави Офісу президента Андрія Єрмака, з яким вона відмовилась зустрічатись.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За даними джерел американського каналу, ще 24 червня Спартц надіслала текстове повідомлення одному з помічників Зеленського з пропозицією зв’язати його "з потрібними людьми", які, за її словами, можуть допомогти українській армії перемогти.

"Хочете відправити когось надійного для обговорення навчань, коли повернетесь, чи, можливо, вийде зустріч із (міністром оборони Олексієм Резніковим) цього тижня? Вони також можуть привезти для вас дужу високотехнологічну техніку… він зробить це як послугу для мене і для вас, тож ці зустрічі відбуватимуться "не під запис", – ішлося в повідомленні Спартц.

У коментарі CNN конгресвумен заявила, що повідомлення було "вирване з контексту", а вона "просто намагалась допомогти налагодити контакт із кожним, хто бажає допомогти Україні перемогти у війні, зокрема з деякими ветеранами, які можуть надати безкоштовні й неупереджені поради як послугу для мене, бо вони мої друзі".

"Твердження, нібито я маю якусь фінансову вигоду з цього, абсолютно неправдиві. Я витрачаю десятки тисяч доларів власних коштів, щоб допомогти в Україні. Що варто розслідувати – то це фінансові інтереси Єрмака", – додала вона.

За даними CNN, українська сторона запропонувала Спартц зустріч із Єрмаком, аби розставити крапки над "і", але конгресвумен від неї відмовилась.

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Своєю чергою вона стверджує, що вже після публікації листа до президента США Джо Байдена зі звинуваченнями на адресу глави ОП сама запропонувала зустрітися. Але після заяви МЗС України "вирішила, що зустріч за таких обставин не буде продуктивною".

У той же час законодавці США висловлюють занепокоєння тим, що критика Спартц може підірвати довіру до Володимира Зеленського, нашкодити відносинам між США та Україною, вплинути на військову допомогу.

Колеги по Республіканській партії говорили їй, що не зважаючи на існуючі проблеми, критика конгресвумен виглядає "контрпродуктивною".

"Її переповнювали емоції. І я думаю, що те, що ви зараз бачите, є проявом цього. Що я намагаюся їй сказати, так це те, що я добре обізнаний з проблемою корупції… Але говорити про корупцію зараз, коли вони (українці – ред.) в облозі, це все одно, що обклеювати шпалерами ванну, коли навколо горить будинок. Це контрпродуктивно"., - сказав один з конгресменів-республіканців.

Також повідомляється, що Спартц зустрічалася з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Коли вони зустрілися, вона знову висловила занепокоєння з приводу корупції в Україні та заявила, що "зброя, надана США, йде не за адресою".

Під час розмови, як стверджують джерела CNN, її побоювання не було відкинуто, оскільки, як вважають офіційні особи США, корупція, як і раніше, залишається проблемою для України.

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