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Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 00:38
ФОТО: GETTY

За добу росіяни відкривали артилерійський вогонь 5 разів по Сумщині, було понад 60 прильотів, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Під обстріли  потрапили Середино-Будська, Есманська, Глухівська громади.

Зокрема під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні. Кількість пошкоджених будинків встановлюється.

Крім того, внаслідок російських обстрілів була пошкоджена   електромережа, 71 домогосподарство району лишилося без світла. За словами Живицького,  все відновлять найближчим часом.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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