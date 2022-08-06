Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
Субота, 6 серпня 2022, 00:38
За добу росіяни відкривали артилерійський вогонь 5 разів по Сумщині, було понад 60 прильотів, одна людина отримала поранення.
Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Під обстріли потрапили Середино-Будська, Есманська, Глухівська громади.
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Зокрема під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні. Кількість пошкоджених будинків встановлюється.
Крім того, внаслідок російських обстрілів була пошкоджена електромережа, 71 домогосподарство району лишилося без світла. За словами Живицького, все відновлять найближчим часом.
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