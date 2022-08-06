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ОК "Південь": ЗСУ випалили півдесятка російських складів на Херсонщині

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 03:44
ОК Південь: ЗСУ випалили півдесятка російських складів на Херсонщині
ФОТО: GETTY

ЗСУ випалили щонайменше  шість  російських складів боєприпасів на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Склади знаходилися в Бериславському і Херсонському районах

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Водночас уточнюється, що ЗСУ завдали чотири  авіаційні удари по скупченню противника, двох  опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.  

Крім того, знищені 79 росіян, чотири  танки Т-72, дві  самохідні гаубиці "Мста-С" та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 - іншої автомобільної техніки.

Також  ЗСУ уразили два пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці,  командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

ВІДЕО ДНЯ

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Теми: війнаРосія
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