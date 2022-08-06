ОК "Південь": ЗСУ випалили півдесятка російських складів на Херсонщині

ЗСУ випалили щонайменше шість російських складів боєприпасів на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Склади знаходилися в Бериславському і Херсонському районах

Водночас уточнюється, що ЗСУ завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двох опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Крім того, знищені 79 росіян, чотири танки Т-72, дві самохідні гаубиці "Мста-С" та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 - іншої автомобільної техніки.

Також ЗСУ уразили два пункти управління 76-ої десантно-штурмової дивізії та 49-ої армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Остаточні втрати ворога уточнюються.