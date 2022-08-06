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Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 05:38
Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки
ФОТО: GETTY

Тайвань запустив освітлювальні ракети, щоб попередити сім безпілотників над віддаленими островами Цзіньмень  і нерозпізнані літаки  над віддаленими островами Мацу.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Міністерство заявило, що війська перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.

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Нагадаємо: Пекін почав цього тижня великомасштабні військові навчання у відповідь на візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай негайно засудив візит Пелосі і пообіцяв вжити заходи у відповідь, заявивши, що візит завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Теми: ТайваньКитай
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