Тайвань запустив сигнальні ракети через безпілотники і невпізнані літаки

Тайвань запустив освітлювальні ракети, щоб попередити сім безпілотників над віддаленими островами Цзіньмень і нерозпізнані літаки над віддаленими островами Мацу.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Міністерство заявило, що війська перебувають у стані підвищеної готовності в обох районах, розташованих неподалік від узбережжя материкового Китаю.

Нагадаємо: Пекін почав цього тижня великомасштабні військові навчання у відповідь на візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай негайно засудив візит Пелосі і пообіцяв вжити заходи у відповідь, заявивши, що візит завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.