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Bloomberg: Лише половина країн G20 підтримала санкції проти РФ

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Лише половина блоку G20 запровадила санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Велика частина світу не готова слідувати зусиллям США та Європи щодо ізоляції Росії президента Володимира Путіна".

Деталі: Як зазначається в інфографіці Bloomberg, не підтримали санкцій  Бразилія, Мексика, Китай, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина.

 
BLOOMBERG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розмовляв телефоном з Путіним 1 липня та обговорив, як можна нарощувати торгівлю. Луїс Інасіо Лула да Сілва, лідер у президентських перегонах Бразилії, поклав провину за війну не лише на Росію, а й на Україну.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розкритикував санкції США.

Туреччина дійшла висновку, що покарання Росії завдасть збитків економічним і політичним інтересам Анкари.

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Також Bloomberg зазначає, що члени G-20, включаючи цьогорічну господарку блоку Індонезію, продовжують підписувати великі угоди з китайськими державними компаніями, торгуючи більше з Китаєм, ніж зі США. Раніше лідер КНР Сі Цзіньпін  оголосив про безмежну дружбу з РФ всього за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну. Витрати Китаю на російську нафту зросли.

G20 включає країни, на які припадає близько 85% світового економічного виробництва.

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Теми: економікаРосіясанкції
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