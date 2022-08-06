Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Лише половина країн G20 підтримала санкції проти РФ

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 06:30
Bloomberg: Лише половина країн G20 підтримала санкції проти РФ
ФОТО: GETTY

Лише половина блоку G20 запровадила санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Велика частина світу не готова слідувати зусиллям США та Європи щодо ізоляції Росії президента Володимира Путіна".

Реклама:

Деталі: Як зазначається в інфографіці Bloomberg, не підтримали санкцій  Бразилія, Мексика, Китай, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина.

 
BLOOMBERG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розмовляв телефоном з Путіним 1 липня та обговорив, як можна нарощувати торгівлю. Луїс Інасіо Лула да Сілва, лідер у президентських перегонах Бразилії, поклав провину за війну не лише на Росію, а й на Україну.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розкритикував санкції США.

ВІДЕО ДНЯ

Туреччина дійшла висновку, що покарання Росії завдасть збитків економічним і політичним інтересам Анкари.

Також Bloomberg зазначає, що члени G-20, включаючи цьогорічну господарку блоку Індонезію, продовжують підписувати великі угоди з китайськими державними компаніями, торгуючи більше з Китаєм, ніж зі США. Раніше лідер КНР Сі Цзіньпін  оголосив про безмежну дружбу з РФ всього за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну. Витрати Китаю на російську нафту зросли.

G20 включає країни, на які припадає близько 85% світового економічного виробництва.

Теми: економікаРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
економіка
Економічні новини 29 серпня: підозри через заволодіння аеропортом "Одеса", Apple готується презентувати iPhone15
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
Українці наростили темпи взяття мікрокредитів: щомісяця укладають понад 650 тисяч угод
Останні новини
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: