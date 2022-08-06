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Зведення Генштабу: Росіяни наступають на Бахмут, тривають бої

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

РФ веде наступ у напрямку Бахмута, тривають бойові дії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, на Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового. Вів наступ у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гаю та Михальчиної Слободи Чернігівської області та  Нової Гути Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бої для утримання рубежів та недопущення наступу наших підрозділів. Дистанційно мінував місцевість.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдали авіаударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого. Вели розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

На Слов’янському напрямку противник стріляв із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

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На Донецькому напрямку ворог застосовує штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку   зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Авдіївському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках були ворожі обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. Росіяни завдали авіаударів поблизу Мар’їнки, Маліих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки. Ворог вів розвідку БпЛА біля Красногорівки, Новосілки і Таврійського.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони. Ворог стріляв із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав авіаударів в районі Андріївки, а також балки Хуторської та урочища Плотницького. Розвідку ворожих БпЛА зафіксовано неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки.

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Теми: війнаРосія
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