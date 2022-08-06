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Росія вночі обстріляла з "Градів" Дніпропетровщину, в Нікополі троє поранених

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 08:00
Росія вночі обстріляла з Градів Дніпропетровщину, в Нікополі троє поранених
ФОТО: GETTY

Росія в ніч на 6 серпня вдарила по житлових кварталах Дніпропетровщини – зокрема після  обстрілу Нікополя троє людей отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що РФ обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.  

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У Нікополі було 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені, 58-річний чоловік  у лікарні. У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу.

У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села. Попередньо, люди не постраждали.

 У інших районах області наразі спокійно.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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