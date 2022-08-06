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ЗСУ за добу знищили 250, з початку агресії 41 900 окупантів – Генштаб

"Українська правда"Субота, 6 серпня 2022, 09:30
ЗСУ за добу знищили 250, з початку агресії 41 900 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за добу знищили 250 окупантів, з початку повномасштабної агресії в Україні загинуло 41 900 російських військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку".

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Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1802 (+10) од,

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бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,

артилерійських систем – 955 (+5) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засобів ППО - 127 (+4) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),

крилатих ракет - 182 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,

спеціальної техніки - 85 (+2).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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