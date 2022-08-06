ЗСУ за добу знищили 250, з початку агресії 41 900 окупантів – Генштаб
Субота, 6 серпня 2022, 09:30
Збройні сили України за добу знищили 250 окупантів, з початку повномасштабної агресії в Україні загинуло 41 900 російських військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку".
Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) од,
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артилерійських систем – 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засобів ППО - 127 (+4) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилатих ракет - 182 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальної техніки - 85 (+2).