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Британська розвідка: РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 09:50
Британська розвідка: РФ масово перекидає війська на південь, починається нова фаза війни
Скриншот з google.maps

За оцінками британської розвідки, ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 6 серпня.

"Російські війська майже точно скупчуються на півдні, очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рухатися з Донбасу на південний захід", – зазначають у ньому. 

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Є повідомлення про перекидання сил з окупованих Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до Криму. 

"До Криму перемістили БТГ чисельністю 800-1000 осіб, їх скоріш за все задіють для посилення російського угрупування на Херсонщині. 2 серпня до Криму перекинули нову БТГ, їх також перекидають зі східного угрупування сил та з високою ймовірністю відправлять на Херсонщину ближчими днями", – повідомляє британська розвідка. 

Українські військові, розповідають в огляді, продовжують бити по тилах противника, обираючи цілями мости, склади боєприпасів та залізничні вузли на окупованому півдні. З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає окупований Крим з півднем, дії зі створення усіх можливих проблем на для неї певно мають на меті ускладнити для Росії логістику південного угрупування військ.  

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"Війна Росії проти України невдовзі увійде в нову фазу. Найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 км – від Запоріжжя до Херсона", – підсумовує розвідка.

В огляді за 4 серпня повідомлялося, що Росія, швидше за все, розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах. 

Теми: Українавійнарозвідка
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