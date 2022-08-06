Херсонщина: окупанти готуються до "референдуму" – пенсіонерам дають подачки, а дітей кличуть у Крим

Російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів.

Джерело: Херсонська міська рада у Facebook

Дослівно міськрада: "На Херсонщині окупаційна влада готується до псевдореферендуму. Для цього шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди. Також активно перевіряються будинки і квартири, які знаходяться в радіусі кілометра від місць його проведення".

Деталі: Через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, окупанти залучають на роботу спеціалістів із Росії. Наразі загарбники анонсували переїзд 100 медиків, які будуть працювати в лікарнях Херсонщини.

Також окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 000 рублів, а натомість вимагає персональні дані. Так звані "виплати" приносять людям, які раніше отримували пенсію через Укрпошту.

Крім того, загарбники агітують жителів Херсонщини вступати до захоплених вишів, обіцяючи безкоштовне навчання.

А дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи і Криму.