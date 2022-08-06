Регіони: біля Пісків йдуть бої, удари окупантів по Миколаєву і Нікополю, є поранені

Окупанти не припиняли бити по українських містах і селах, у результаті обстрілів у Миколаєві поранено дві особи, на Дніпропетровщині поранено троє, також біля Пісків всю ніч йшли бої, а на Херсонщині ворог намагається відвоювати втрачені позиції.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Сумська область: сьогодні зранку по Білопільській громаді триває мінометний обстріл. Інформації про наслідки поки немає. Вчора під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні.

Пошкоджена електромережа, 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють.

Дніпропетровщина: російська армія знову обстріляла Нікопольський район та Криворізький райони. 20 прильотів з "Градів" по місту Нікополь. Троє людей поранені, один з них у лікарні, двом надана допомога. У місті пошкоджені 11 п’ятиповерхівок, 36 приватних будинків. Виведено з ладу газогін, водовід та лінію електропередач. Кілька тисяч людей без світла. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Пошкоджена лінія електропередач у Мар’янському. Частина села без світла. Люди не постраждали.

Харківщина: окупанти знову завдали ударів по Харкову — вночі удар по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Також вночі ракетою вдарили у Харківському районі. Жертв та постраждалих немає.

По області ворог багаторазово завдавав ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд. Жертв немає.

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Луганщина: за минулу добу на лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворогом було випущено п’ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта.

Тричі застосовувалися міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією.

Наразі на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу РФ. Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області.

Донеччина: росіяни обстрілювали населені пункти області з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ "Град".

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, адмінбудівлі. Протягом ночі й зранку — ракетні удари по Костянтинівці, Кураховому, Дружківці. Пошкоджені: школи у Кураховому і Костянтинівці, багатоповерхіка та житлові будинки у Костянтинівці, Дружківці й Кураховому.

В районі селища Піски бойові дії протягом всієї ночі.

Близько 06:30 — артобстріл та обстріл з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами села Первомайське Очеретинської ВА.

Продовжується евакуація населення. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу по області — 5 загиблих, 14 поранених.

Миколаївщина: сьогодні вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаїв, внаслідок чого поранень зазнали дві особи. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Баштанський район: сьогодні зранку — обстріли поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Станом на зараз також відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді. Постраждалих немає. Вчора ввечері обстрілів зазнало с. Червона Долина Широківської громади. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також вчора були обстріли біля с. Широке.

Херсонщина: російські військові намагаються повернути втрачені позиції та продовжують обстріл сусідніх регіонів.

Під вогонь окупантів потрапили села Білогірка, Іванівка, Потьомкине, Осокорівка, Посад-Покровське.

Головною темою на всіх пропагандистських ЗМІ окупантів залишається проведення референдуму.