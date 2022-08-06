Жителі Бахмута і Слов’янська зливали дані про переміщення ЗСУ – їх затримали

На Донеччині затримали дві російські агентурні мережі, які розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту і зливали ці дані ворогу.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "Мешканцям м. Бахмута та м. Слов’янська, які обґрунтовано підозрюються у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумах 744 300 грн та 189 480 грн (ч. 2 ст. 114-2 КК України)".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, у липні 2022 року двоє громадян України через месенджери писали у проросійськи налаштованих групах інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на території Донецької області.

Підозрювані розповсюджували дані про переміщення військової техніки та транспортних засобів, а також місць дислокації українських захисників.

Заарештованим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

ВІДЕО ДНЯ

Ще одну російську агентурну мережу з 6 мешканців Донеччини ліквідувала СБУ.

Група осіб, яких завербували після початку повномасштабного вторгнення РФ, збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

фото сбу

Інформацію передавала загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.

Крім того, зловмисники "доповідали" агресорам про наслідки ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштаби руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним зі "зв’язкових" російських агентів був "посадовець" так званого "верховного суду ДНР", причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі силовики затримали прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.