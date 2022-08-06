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Голова ОВА показав наслідки обстрілів Донеччини: пошкоджені будинки, з-під завалів врятували 7 людей

Ірина БалачукСубота, 6 серпня 2022, 12:39
Голова ОВА показав наслідки обстрілів Донеччини: пошкоджені будинки, з-під завалів врятували 7 людей
Фото ДСНС

Росіяни уночі 6 серпня обстріляли Костянтинівку на Донеччині – в одному з будинків зруйнований під’їзд, з-під завалів та заблокованих квартир рятувальники витягли 7 людей.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram   

Пряма мова Кириленка: "Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих". 

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Деталі: За даними ДСНС, ворог завдав удару по Костянтинівці близько 1 ночі. У результаті обстрілу сталось руйнування міжповерхових перекриттів з 2 по 5 поверхи в 3-му під’їзді 5-під’їздного 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники деблокували та врятовано з-під завалів чоловіка і жінку. Крім того, по автодрабинах із заблокованих квартир врятували 5 осіб.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Також у результаті обстрілів пошкоджені 5 приватних будинків у Красногорівці, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. 

У Кураховому російські ракети влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. 

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Фото з Telegram Кириленка

5 житлових будинків пошкоджені у Дружківці.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Кириленко підкреслив, що росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру і закликав жителів області виїхати до більш безпечних регіонів України.

Теми: Донецька областьвійна
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