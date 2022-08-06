Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова ОВА показав наслідки обстрілів Донеччини: пошкоджені будинки, з-під завалів врятували 7 людей

Ірина БалачукСубота, 6 серпня 2022, 12:39
Фото ДСНС

Росіяни уночі 6 серпня обстріляли Костянтинівку на Донеччині – в одному з будинків зруйнований під’їзд, з-під завалів та заблокованих квартир рятувальники витягли 7 людей.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram   

Пряма мова Кириленка: "Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих". 

Деталі: За даними ДСНС, ворог завдав удару по Костянтинівці близько 1 ночі. У результаті обстрілу сталось руйнування міжповерхових перекриттів з 2 по 5 поверхи в 3-му під’їзді 5-під’їздного 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники деблокували та врятовано з-під завалів чоловіка і жінку. Крім того, по автодрабинах із заблокованих квартир врятували 5 осіб.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Також у результаті обстрілів пошкоджені 5 приватних будинків у Красногорівці, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. 

У Кураховому російські ракети влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. 

 
Фото з Telegram Кириленка

5 житлових будинків пошкоджені у Дружківці.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram Кириленка

Кириленко підкреслив, що росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру і закликав жителів області виїхати до більш безпечних регіонів України.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донецька областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни хочуть від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь - Енергоатом

Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти

У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

Ердоган кличе Путіна і Зеленського до Стамбула

фото СБУ викрила російських агентів: допомагали ворогу нищити суднобудівництво

доповненоРосЗМІ: в окупованій Новій Каховці поранили заступника гауляйтера

Усі новини...
Донецька область
Жителі Бахмута і Слов’янська зливали дані про переміщення ЗСУ – їх затримали
Росія відкрила в окупованому Донецьку свій Слідчий комітет
Донеччина: окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, 9 поранено
Останні новини
23:10
Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання
23:04
фотоУ Британії збирають кошти на гральні карти з вибухівкою, які передадуть Україні
22:52
ЗСУ досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів – Зеленський
22:49
Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: близько 200 "прильотів" за день
22:24
Стало відомо, які країни ЄС виступили проти плану Єврокомісії зі скорочення попиту на газ
22:13
Українські пісні, які вийшли у липні: добірка
21:58
Обов'язкова евакуація з Донеччини: за перший тиждень вивезено понад 2 тисячі людей
21:38
Окупанти замінували інфраструктуру в Херсоні – розвідка
21:32
Посол Польщі: якби Україна отримала HIMARS раніше, вона б не відступила з Маріуполя
20:58
У Болгарії діти на узбережжі знайшли міну, коли ловили рапанів
Усі новини...