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У Раді пропонують визнати незалежність Косова — зареєстрували проєкт

"Європейська правда"Субота, 6 серпня 2022, 13:26
Фото: ВРУ

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пропонує, щоб Україна визнала незалежність Косова та вніс відповідний проєкт постанови.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Telegram.

"Україна має визнати незалежність Косова. Подав у Верховну Раду відповідний проект постанови", - заявив депутат.

Він зазначає, що Міжнародний суд ООН ще у 2010 році визнав, що декларація про державний суверенітет Косова не суперечить нормам міжнародного права і не порушує ніяких резолюцій та міжнародних актів.

"Не дарма 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією. Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки", - аргументує Гончаренко.

Він зауважив, що проводити паралелі між ситуацією Косова і ситуацією України з маріонетковими утвореннями в ОРДЛО некоректно.

"Це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії. Це момент, коли Косово дійсно має право на незалежність", - пише Гончаренко.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 31 липня ситуація у Косові загострилася через заплановане набуття чинності вимоги влади Косова використовувати лише косовські документи і номерні знаки. Косовські серби, які компактно проживають у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських, а Сербія привела свою армію до стану бойової готовності. 

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

На 18 серпня у Брюсселі запланований наступний раунд діалогу на найвищому рівні між Сербією і Косовим.

Детальніше про останнє загострення у Косові - у статті: Шантаж барикадами: чи почнеться війна між Косовом та Сербією та як варто діяти Києву.

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Теми: КосовоУкраїна
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